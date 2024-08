BASF Aktie News: BASF am Mittag mit grünen Vorzeichen

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von BASF. Zuletzt stieg die BASF-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 41,36 EUR.

Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 41,36 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BASF-Aktie bisher bei 41,59 EUR. Bei 41,42 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 320.439 BASF-Aktien den Besitzer.

Am 04.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 54,93 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BASF-Aktie mit einem Kursplus von 32,83 Prozent wieder erreichen. Am 05.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 40,18 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 2,94 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem BASF seine Aktionäre 2023 mit 3,40 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,34 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 50,40 EUR.

Am 26.07.2024 hat BASF die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,48 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,56 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 16,11 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 17,31 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können BASF-Anleger Experten zufolge am 22.10.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 3,51 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

