BASF Aktie News: BASF am Nachmittag im Minus

Die Aktie von BASF gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,0 Prozent auf 44,73 EUR.

Die BASF-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 2,0 Prozent bei 44,73 EUR. Bei 44,71 EUR markierte die BASF-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 45,70 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.600.787 BASF-Aktien den Besitzer.

Am 04.04.2024 markierte das Papier bei 54,93 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 22,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 40,25 EUR am 26.10.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BASF-Aktie derzeit noch 10,02 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass BASF-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,32 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BASF 3,40 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 53,00 EUR an.

BASF ließ sich am 25.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,53 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,75 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 17,55 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 12,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 19,99 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.07.2024 veröffentlicht. Schätzungsweise am 30.07.2025 dürfte BASF die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 3,62 EUR je Aktie belaufen.

