BASF Aktie News: BASF am Mittag mit negativen Vorzeichen

Der BASF-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 14.07.2022 12:22:00 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 41,08 EUR. Die BASF-Aktie sank bis auf 40,25 EUR. Bei 40,26 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 1.171.006 BASF-Aktien den Besitzer.

Am 14.08.2021 markierte das Papier bei 69,52 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 40,91 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.07.2022 (39,33 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die BASF-Aktie mit einem Verlust von 4,46 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 65,12 EUR je BASF-Aktie an.

Am 29.04.2022 lud BASF zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. BASF hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,70 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,00 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 23.083,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BASF 19.400,00 EUR umgesetzt.

Die BASF-Bilanz für Q2 2022 wird am 27.07.2022 erwartet. BASF dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 28.07.2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 6,07 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

