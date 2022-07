BASF Aktie News: BASF tendiert am Donnerstagvormittag auf rotem Terrain

Aktien in diesem Artikel BASF 40,78 EUR

Das Papier von BASF befand sich um 14.07.2022 09:22:01 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,2 Prozent auf 40,54 EUR ab. Im Tief verlor die BASF-Aktie bis auf 40,25 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 40,26 EUR. Von der BASF-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 179.349 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 69,52 EUR erreichte der Titel am 14.08.2021 ein 52-Wochen-Hoch. 41,69 Prozent Plus fehlen der BASF-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 05.07.2022 gab der Anteilsschein bis auf 39,33 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,08 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der BASF-Aktie wird bei 65,12 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BASF am 29.04.2022. Das EPS belief sich auf 2,70 EUR gegenüber 2,00 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 23.083,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19.400,00 EUR in den Büchern standen.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von BASF wird am 27.07.2022 gerechnet. BASF dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 28.07.2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 6,07 EUR je BASF-Aktie.

