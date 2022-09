BASF Aktie News: BASF gibt am Mittwochvormittag nach

Aktien in diesem Artikel BASF 43,80 EUR

Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 43,90 EUR. Bei 43,82 EUR markierte die BASF-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 43,85 EUR. Zuletzt wechselten 68.421 BASF-Aktien den Besitzer.

Am 10.02.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 69,15 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 36,51 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.07.2022 bei 39,33 EUR. Mit einem Kursverlust von 11,63 Prozent würde die BASF-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BASF-Aktie bei 62,57 EUR.

Am 27.07.2022 hat BASF die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,37 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BASF 2,03 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22.974,00 EUR – ein Plus von 16,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BASF 19.753,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 26.10.2022 terminiert. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 25.10.2023 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass BASF im Jahr 2022 6,51 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

