BASF Aktie News: BASF am Freitagnachmittag gefragt

Um 04:22 Uhr konnte die Aktie von BASF zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 43,52 EUR. Zwischenzeitlich stieg die BASF-Aktie sogar auf 44,37 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 43,98 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BASF-Aktien beläuft sich auf 1.764.833 Stück.

Am 10.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 69,15 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 37,06 Prozent könnte die BASF-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 28.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 37,90 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 14,83 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BASF-Aktie bei 60,75 EUR.

BASF ließ sich am 27.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,37 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,03 EUR je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat BASF 22.974,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 19.753,00 EUR erwirtschaftet worden.

BASF dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 26.10.2022 präsentieren. Schätzungsweise am 25.10.2023 dürfte BASF die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

In der BASF-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 6,62 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

