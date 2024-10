BASF Aktie News: BASF gibt am Montagvormittag nach

Aktienentwicklung

Die Aktie von BASF gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die BASF-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 46,69 EUR.

Die BASF-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 46,69 EUR. Die BASF-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 46,57 EUR ab. Bei 46,88 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 181.753 BASF-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 54,93 EUR markierte der Titel am 04.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 17,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.08.2024 (40,18 EUR). Mit einem Kursverlust von 13,94 Prozent würde die BASF-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

BASF-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 3,40 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,65 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 49,20 EUR je BASF-Aktie an.

BASF gewährte am 26.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,48 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,56 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,90 Prozent auf 16,11 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 17,31 Mrd. EUR gelegen.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2024 veröffentlicht. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 22.10.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 3,35 EUR je Aktie in den BASF-Büchern.

Redaktion finanzen.net

