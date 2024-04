BASF Aktie News: BASF zeigt sich am Montagnachmittag gestärkt

Notierung im Blick

Die Aktie von BASF gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die BASF-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 51,98 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 51,98 EUR zu. Die BASF-Aktie zog in der Spitze bis auf 52,15 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 51,68 EUR. Bisher wurden heute 940.584 BASF-Aktien gehandelt.

Am 04.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 54,93 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BASF-Aktie mit einem Kursplus von 5,68 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,25 EUR. Dieser Wert wurde am 26.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,57 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2023 3,40 EUR an BASF-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,35 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 52,05 EUR.

BASF veröffentlichte am 23.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,18 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei BASF ein EPS von 0,09 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 17,86 Prozent auf 15.871,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 19.323,00 EUR gelegen.

BASF dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 25.04.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von BASF rechnen Experten am 24.04.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 3,62 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

