BASF Aktie News: BASF am Freitagmittag freundlich

Die Aktie notierte um 15.07.2022 12:22:00 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 40,87 EUR zu. Der Kurs der BASF-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 41,55 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 40,80 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.243.692 BASF-Aktien.

Am 14.08.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 69,52 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 41,22 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.07.2022 bei 39,33 EUR. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 3,92 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BASF-Aktie bei 65,12 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BASF am 29.04.2022. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,70 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,00 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,98 Prozent auf 23.083,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 19.400,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 27.07.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 28.07.2023.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass BASF ein EPS in Höhe von 6,07 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

Droht der große Aktien-Crash? 10 Experten und ihre Prognosen

BASF-Aktie verliert schlussendlich: UBS senkt Kursziel von BASF auf 'Sell'

BASF-Aktie volatil: BASF überrascht mit Gewinnzuwachs

