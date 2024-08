BASF Aktie News: BASF am Nachmittag in Grün

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von BASF. Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 42,43 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 42,43 EUR zu. Die BASF-Aktie zog in der Spitze bis auf 42,54 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 42,27 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 983.708 BASF-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.04.2024 bei 54,93 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BASF-Aktie derzeit noch 29,48 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.08.2024 (40,18 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 5,30 Prozent könnte die BASF-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für BASF-Aktionäre betrug im Jahr 2023 3,40 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,35 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 50,30 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BASF am 26.07.2024. Es stand ein EPS von 0,48 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BASF noch ein Gewinn pro Aktie von 0,56 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,90 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 16,11 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 17,31 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2024 terminiert. Die Veröffentlichung der BASF-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 22.10.2025.

In der BASF-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 3,53 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

