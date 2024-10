BASF Aktie News: BASF am Mittwochvormittag im Minus

BASF im Fokus

Die Aktie von BASF gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die BASF-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 45,60 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr fiel die BASF-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 45,60 EUR ab. Die BASF-Aktie sank bis auf 45,53 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 45,72 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BASF-Aktien beläuft sich auf 60.348 Stück.

Am 04.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 54,93 EUR. 20,47 Prozent Plus fehlen der BASF-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 05.08.2024 auf bis zu 40,18 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BASF-Aktie 13,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten BASF-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,40 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,59 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 49,20 EUR je BASF-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BASF am 26.07.2024 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,48 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,56 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6,90 Prozent auf 16,11 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte BASF 17,31 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 30.10.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von BASF rechnen Experten am 22.10.2025.

Experten gehen davon aus, dass BASF im Jahr 2024 3,34 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 notiert zum Handelsende im Minus

BASF-Aktien wieder deutlich unter Druck

Freundlicher Handel: DAX klettert nachmittags