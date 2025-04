BASF Aktie News: BASF am Vormittag im Aufwind

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von BASF. Zuletzt stieg die BASF-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 42,07 EUR.

Um 09:07 Uhr stieg die BASF-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 42,07 EUR. Die BASF-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 42,45 EUR. Mit einem Wert von 42,01 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 110.524 BASF-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2025 markierte das Papier bei 55,06 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 30,88 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 37,40 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 11,10 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 2,25 EUR an BASF-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,32 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 52,86 EUR für die BASF-Aktie aus.

BASF ließ sich am 28.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,88 EUR gegenüber -1,78 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 15,87 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 15,86 Mrd. EUR.

Am 02.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von BASF veröffentlicht werden. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte BASF möglicherweise am 23.04.2026 präsentieren.

In der BASF-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,21 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

