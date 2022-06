BASF Aktie News: BASF präsentiert sich am Freitagvormittag fester

Aktien in diesem Artikel BASF 46,16 EUR

Um 17.06.2022 09:22:00 Uhr ging es für das BASF-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 45,89 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die BASF-Aktie bei 45,95 EUR. Bei 45,82 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 146.351 BASF-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.08.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 69,52 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BASF-Aktie 34,00 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 16.06.2022 Kursverluste bis auf 45,37 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,14 Prozent.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 70,50 EUR.

BASF ließ sich am 29.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,70 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BASF 2,00 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 23.083,00 EUR – ein Plus von 18,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BASF 19.400,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte BASF am 27.07.2022 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2023-Bilanz auf den 28.07.2023.

Experten taxieren den BASF-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,73 EUR je Aktie.

