BASF Aktie News: BASF präsentiert sich am Nachmittag stärker

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von BASF. Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 42,71 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die BASF-Papiere um 15:52 Uhr 0,7 Prozent. Kurzfristig markierte die BASF-Aktie bei 43,05 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 42,12 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten BASF-Aktien beläuft sich auf 1.242.283 Stück.

Am 06.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 55,06 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 28,92 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (37,40 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 12,43 Prozent könnte die BASF-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem BASF seine Aktionäre 2024 mit 2,25 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der BASF-Aktie wird bei 49,33 EUR angegeben.

BASF gewährte am 02.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,91 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,53 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 17,40 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BASF 17,55 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.07.2025 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 29.07.2026.

In der BASF-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,12 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

