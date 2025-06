BASF Aktie News: BASF am Dienstagvormittag billiger

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von BASF gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 42,20 EUR.

Die BASF-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 42,20 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte BASF-Aktie bei 42,05 EUR. Bei 42,12 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 80.724 BASF-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 55,06 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 30,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 37,40 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,37 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem BASF seine Aktionäre 2024 mit 2,25 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BASF-Aktie bei 49,33 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BASF am 02.05.2025. Das EPS lag bei 0,91 EUR. Im letzten Jahr hatte BASF einen Gewinn von 1,53 EUR je Aktie eingefahren. BASF hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17,40 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,55 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.07.2025 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 29.07.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,12 EUR je BASF-Aktie belaufen.

