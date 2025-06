BASF Aktie News: BASF am Mittag mit Kursplus

Notierung im Fokus

Die Aktie von BASF gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die BASF-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 42,52 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 42,52 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die BASF-Aktie bei 43,05 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 42,12 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 835.382 BASF-Aktien.

Am 06.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 55,06 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 29,49 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 37,40 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BASF-Aktie derzeit noch 12,04 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR an BASF-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,31 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 49,33 EUR aus.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte BASF am 02.05.2025. Das EPS belief sich auf 0,91 EUR gegenüber 1,53 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BASF in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,86 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 17,40 Mrd. EUR im Vergleich zu 17,55 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte BASF am 30.07.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 29.07.2026 dürfte BASF die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass BASF ein EPS in Höhe von 3,12 EUR in den Büchern stehen haben wird.

