BASF Aktie News: BASF gewinnt am Dienstagmittag an Boden

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von BASF. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 44,00 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die BASF-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 44,00 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die BASF-Aktie bei 44,02 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 43,77 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 408.555 BASF-Aktien.

Am 04.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 54,93 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 24,84 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BASF-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,18 EUR. Dieser Wert wurde am 05.08.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,69 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

BASF-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 3,40 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,40 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 50,30 EUR für die BASF-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte BASF am 26.07.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,48 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,56 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,90 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 16,11 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 17,31 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2024 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 22.10.2025.

Den erwarteten Gewinn je BASF-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 3,48 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

DAX 40-Titel BASF-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BASF-Investment von vor 10 Jahren verloren

Schwache Performance in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Start leichter

Montagshandel in Europa: Euro STOXX 50 sackt zum Start ab