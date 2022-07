BASF Aktie News: BASF gewinnt am Vormittag an Boden

Aktien in diesem Artikel BASF 42,89 EUR

Die Aktie notierte um 18.07.2022 09:22:00 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,9 Prozent auf 42,64 EUR zu. Kurzfristig markierte die BASF-Aktie bei 43,03 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 42,98 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 336.476 BASF-Aktien.

Am 14.08.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 69,52 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 38,67 Prozent hinzugewinnen. Am 05.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 39,33 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 8,43 Prozent könnte die BASF-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 65,12 EUR an.

Am 29.04.2022 hat BASF die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,70 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,00 EUR erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,98 Prozent auf 23.083,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 19.400,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 27.07.2022 erwartet. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 28.07.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass BASF im Jahr 2022 6,07 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

