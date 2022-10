BASF Aktie News: BASF am Dienstagmittag mit Aufschlag

Aktien in diesem Artikel BASF 45,00 EUR

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 44,74 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BASF-Aktie bisher bei 45,02 EUR. Bei 44,57 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 743.332 BASF-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 69,15 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.02.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 35,30 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BASF-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.09.2022 bei 37,90 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BASF-Aktie 18,05 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 60,75 EUR für die BASF-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BASF am 27.07.2022 vor. Das EPS lag bei 2,37 EUR. Im letzten Jahr hatte BASF einen Gewinn von 2,03 EUR je Aktie eingefahren. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 16,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 22.974,00 EUR umgesetzt, gegenüber 19.753,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die BASF-Bilanz für Q3 2022 wird am 26.10.2022 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von BASF rechnen Experten am 25.10.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BASF-Aktie in Höhe von 6,63 EUR im Jahr 2022 aus.

