BASF Aktie News: BASF tendiert am Nachmittag fester

Aktien in diesem Artikel BASF 45,26 EUR

2,88% Charts

News

Analysen

Um 04:22 Uhr sprang die BASF-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,9 Prozent auf 45,35 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die BASF-Aktie bei 45,60 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 44,57 EUR. Von der BASF-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.589.526 Stück gehandelt.

Am 10.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 69,15 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 34,43 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 37,90 EUR ab. Abschläge von 19,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 60,75 EUR je BASF-Aktie an.

Am 27.07.2022 hat BASF in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,37 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat BASF mit einem Umsatz von insgesamt 22.974,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19.753,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 16,31 Prozent gesteigert.

Am 26.10.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 25.10.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 6,63 EUR je Aktie in den BASF-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

BASF-Aktie legt zu: DZ Bank belässt Einstufung von BASF auf 'Kaufen'

BASF-Aktie springt an: BASF mit Gewinnrückgang - Sparprogramm soll Abhilfe verschaffen

BASF-Aktie verliert leicht: Budgetplanung 2023 wegen Energiepreisen erschwert

Ausgewählte Hebelprodukte auf BASF Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF

Bildquellen: BASF SE