BASF Aktie News: BASF verliert am Nachmittag

So entwickelt sich BASF

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BASF. Das Papier von BASF befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,1 Prozent auf 44,26 EUR ab.

Die Aktie verlor um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,1 Prozent auf 44,26 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BASF-Aktie bisher bei 44,20 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 44,85 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.362.795 BASF-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.04.2024 bei 54,93 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,11 Prozent hinzugewinnen. Am 26.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,25 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 9,06 Prozent würde die BASF-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

BASF-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 3,40 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,34 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 51,20 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BASF am 25.04.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,53 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,75 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 12,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 17,55 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 19,99 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die BASF-Bilanz für Q2 2024 wird am 26.07.2024 erwartet. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 30.07.2025 erwartet.

In der BASF-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 3,52 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

