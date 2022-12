BASF Aktie News: BASF verteidigt Stellung am Montagmittag

Aktien in diesem Artikel BASF 45,67 EUR

Zum Vortag unverändert notierte die BASF-Aktie um 12:22 Uhr im XETRA-Handel bei 45,82 EUR. Kurzfristig markierte die BASF-Aktie bei 46,26 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die BASF-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 45,76 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 46,00 EUR. Von der BASF-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 477.694 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.02.2022 bei 69,15 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 33,74 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 37,90 EUR am 28.09.2022. Mit Abgaben von 20,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 57,03 EUR.

BASF ließ sich am 26.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,77 EUR gegenüber 1,56 EUR im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat BASF mit einem Umsatz von insgesamt 21.946,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19.669,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 11,58 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 24.02.2023 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 23.02.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BASF einen Gewinn von 6,73 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

VW, Disney, adidas, Twitter & Co.: Diese Chefwechsel überraschten 2022

BASF-Aktie freundlich: BASF-Finanzchef sieht Investitionen in China als notwendig für Unternehmensentwicklung

November 2022: Analysten sehen Potenzial bei BASF-Aktie

