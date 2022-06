BASF Aktie News: BASF am Mittag mit Kursplus

Aktien in diesem Artikel BASF 45,50 EUR

-0,31% Charts

News

Analysen

Die BASF-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 20.06.2022 12:22:00 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 45,57 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die BASF-Aktie bei 45,75 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 45,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 878.381 BASF-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.08.2021 bei 69,52 EUR. Gewinne von 34,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.06.2022 bei 44,95 EUR. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 1,38 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 70,50 EUR.

Am 29.04.2022 äußerte sich BASF zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 2,70 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BASF 2,00 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 23.083,00 EUR gegenüber 19.400,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte BASF am 27.07.2022 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 28.07.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,73 EUR je Aktie in den BASF-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

BASF-Aktie schwach: BASF legt Umsatzziel für Landwirtschafts-Produkte fest

Mai 2022: So schätzen Experten die BASF-Aktie ein

BASF-Aktie profitiert letztendlich: Bernstein setzt Kursziel für BASF nach oben

Ausgewählte Hebelprodukte auf BASF Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF

Bildquellen: BASF SE