BASF Aktie News: BASF am Nachmittag mit Verlusten

Die Aktie von BASF gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die BASF-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 42,78 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 1,3 Prozent auf 42,78 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BASF-Aktie bisher bei 42,48 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 43,23 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.228.869 BASF-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (55,06 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 28,71 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BASF-Aktie. Bei einem Wert von 37,40 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Abschläge von 12,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass BASF-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,31 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BASF 2,25 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 50,00 EUR für die BASF-Aktie aus.

Am 02.05.2025 legte BASF die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,91 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BASF 1,53 EUR je Aktie verdient. BASF hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17,40 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,55 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 30.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der BASF-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 29.07.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,13 EUR je BASF-Aktie.

