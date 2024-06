BASF Aktie News: BASF am Nachmittag mit KursVerlusten

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BASF. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 45,18 EUR.

Die BASF-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 45,18 EUR. In der Spitze büßte die BASF-Aktie bis auf 45,00 EUR ein. Mit einem Wert von 45,47 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der BASF-Aktie belief sich zuletzt auf 1.925.052 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.04.2024 bei 54,93 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,59 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 40,25 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 10,90 Prozent würde die BASF-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten BASF-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,40 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,32 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BASF-Aktie bei 52,70 EUR.

BASF gewährte am 25.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,53 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,75 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 12,20 Prozent auf 17,55 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte BASF 19,99 Mrd. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.07.2024 erfolgen. Schätzungsweise am 30.07.2025 dürfte BASF die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BASF-Aktie in Höhe von 3,61 EUR im Jahr 2024 aus.

