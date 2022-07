BASF Aktie News: BASF am Donnerstagmittag mit negativen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel BASF 43,99 EUR

-0,88% Charts

News

Analysen

Die BASF-Aktie notierte im XETRA-Handel um 21.07.2022 12:22:00 Uhr mit Abschlägen von 1,9 Prozent bei 43,84 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die BASF-Aktie bis auf 43,27 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 44,49 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.605.640 BASF-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 14.08.2021 auf bis zu 69,52 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 36,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 05.07.2022 auf bis zu 39,33 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,47 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 65,12 EUR an.

Am 29.04.2022 äußerte sich BASF zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,70 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BASF ein EPS von 2,00 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,98 Prozent auf 23.083,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 19.400,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 27.07.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von BASF veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können BASF-Anleger Experten zufolge am 28.07.2023 werfen.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 6,11 EUR je BASF-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

BASF-Aktie verliert leicht: Gasnotstand würde BASF laut Landesminister deutlich belasten

BASF-Aktie im Fokus: Abhängigkeit von russischen Gaslieferungen

BASF-Aktie etwas höher: Fortsetzung des BASF-Ausbaus von US-Verbundstandort in Louisiana

Ausgewählte Hebelprodukte auf BASF Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF

Bildquellen: BASF SE