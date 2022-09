BASF Aktie News: Anleger schicken BASF am Vormittag auf rotes Terrain

Aktien in diesem Artikel BASF 41,45 EUR

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 40,99 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die BASF-Aktie bis auf 40,91 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 41,20 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 167.668 BASF-Aktien umgesetzt.

Bei 69,15 EUR markierte der Titel am 10.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 40,72 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BASF-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.07.2022 bei 39,33 EUR. Abschläge von 4,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 62,57 EUR.

Am 27.07.2022 äußerte sich BASF zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,37 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,03 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 22.974,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 19.753,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 26.10.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von BASF veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 25.10.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BASF einen Gewinn von 6,55 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

