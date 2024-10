BASF Aktie News: Anleger schicken BASF am Vormittag ins Minus

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von BASF. Die BASF-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 46,80 EUR.

Die BASF-Aktie wies um 09:07 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 46,80 EUR abwärts. In der Spitze büßte die BASF-Aktie bis auf 46,68 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 46,75 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 61.309 BASF-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 54,93 EUR erreichte der Titel am 04.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,38 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,18 EUR. Dieser Wert wurde am 05.08.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BASF-Aktie 16,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

BASF-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 3,40 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,59 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 49,20 EUR für die BASF-Aktie.

BASF gewährte am 26.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,48 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BASF 0,56 EUR je Aktie erwirtschaftet. Mit einem Umsatz von 16,11 Mrd. EUR, gegenüber 17,31 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,90 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 30.10.2024 dürfte BASF Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 22.10.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 3,36 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

