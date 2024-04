BASF Aktie News: BASF präsentiert sich am Nachmittag fester

BASF im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von BASF. Zuletzt ging es für das BASF-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 51,08 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die BASF-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 51,08 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die BASF-Aktie bei 51,22 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 51,08 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.187.804 BASF-Aktien den Besitzer.

Am 04.04.2024 markierte das Papier bei 54,93 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,54 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BASF-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 26.10.2023 Kursverluste bis auf 40,25 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 21,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,35 EUR, nach 3,40 EUR im Jahr 2023. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 52,05 EUR.

Am 23.02.2024 lud BASF zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,18 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,09 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BASF in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 17,86 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 15,87 Mrd. EUR im Vergleich zu 19,32 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.04.2024 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 24.04.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 3,53 EUR je Aktie in den BASF-Büchern.

