BASF Aktie News: BASF zeigt sich am Dienstagmittag freundlich

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von BASF. Zuletzt sprang die BASF-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 42,66 EUR zu.

Um 11:48 Uhr stieg die BASF-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 42,66 EUR. Die BASF-Aktie legte bis auf 42,69 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 42,27 EUR. Von der BASF-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 785.016 Stück gehandelt.

Am 06.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 55,06 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 29,07 Prozent über dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 37,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 14,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten BASF-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,25 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,32 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 52,14 EUR.

BASF gewährte am 28.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,88 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,78 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BASF in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,09 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 15,86 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 15,87 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 02.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der BASF-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 23.04.2026.

In der BASF-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,22 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

