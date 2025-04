BASF Aktie News: BASF präsentiert sich am Vormittag fester

BASF im Fokus

Die Aktie von BASF zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 42,17 EUR zu.

Das Papier von BASF konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 42,17 EUR. In der Spitze gewann die BASF-Aktie bis auf 42,40 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 42,27 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 148.713 BASF-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 55,06 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BASF-Aktie somit 23,41 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 37,40 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,31 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,32 EUR. Im Vorjahr hatte BASF 2,25 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 52,14 EUR.

BASF ließ sich am 28.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,88 EUR gegenüber -1,78 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Mit einem Umsatz von 15,86 Mrd. EUR, gegenüber 15,87 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,09 Prozent präsentiert.

Am 02.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 23.04.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von BASF.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BASF einen Gewinn von 3,22 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

