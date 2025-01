BASF Aktie News: BASF am Nachmittag im Aufwind

Aktie im Blick

Die Aktie von BASF gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von BASF legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 45,55 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die BASF-Papiere um 15:52 Uhr 0,6 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BASF-Aktie bisher bei 45,72 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 45,51 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 605.608 BASF-Aktien.

Am 04.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 54,93 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 17,08 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 05.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 40,18 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,80 Prozent.

Nachdem im Jahr 2023 3,40 EUR an BASF-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,49 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der BASF-Aktie wird bei 54,07 EUR angegeben.

BASF veröffentlichte am 30.10.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,32 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -1,78 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 15,74 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BASF 15,87 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

BASF wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 28.02.2025 vorlegen. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte BASF möglicherweise am 20.02.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je BASF-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 3,48 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 klettert letztendlich

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 am Mittwochnachmittag mit Zuschlägen

STOXX-Handel: Euro STOXX 50 nachmittags in Grün