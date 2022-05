BASF Aktie News: BASF reagiert am Mittag positiv

Aktien in diesem Artikel BASF 49,05 EUR

0,72% Charts

News

Analysen

Die Aktie legte um 23.05.2022 12:04:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 49,08 EUR zu. Bei 49,86 EUR erreichte die BASF-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 49,77 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der BASF-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 943.499 Stück gehandelt.

Bei 69,52 EUR markierte der Titel am 14.08.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 29,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 09.05.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 46,47 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,63 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 71,14 EUR je BASF-Aktie an.

Am 29.04.2022 legte BASF die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,70 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,00 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 23.083,00 EUR gegenüber 19.400,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.07.2022 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 28.07.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,77 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

DAX: Das China-Dilemma

BASF-Aktie im Fokus der Anleger - BASF: Die Geschichte der Badischen Anilin- und Sodafabrik

BASF-Aktie dreht ins Minus: Wintershall DEA will Großprojekt für Wasserstoff in Wilhelmshaven auf den Weg bringen

Ausgewählte Hebelprodukte auf BASF Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF

Bildquellen: BASF