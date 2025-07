BASF Aktie News: BASF am Vormittag höher

BASF im Blick

Die Aktie von BASF zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die BASF-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,7 Prozent auf 44,68 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,7 Prozent auf 44,68 EUR zu. Die BASF-Aktie legte bis auf 44,76 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 44,46 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 292.065 BASF-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 55,06 EUR an. 23,23 Prozent Plus fehlen der BASF-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (37,40 EUR). Abschläge von 16,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten BASF-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,25 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,29 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 48,75 EUR.

Am 11.07.2025 äußerte sich BASF zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,09 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 10,16 Prozent zurück. Hier wurden 15,77 Mrd. EUR gegenüber 17,55 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 30.07.2025 dürfte BASF Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 29.07.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,92 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

