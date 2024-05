BASF Aktie News: BASF am Freitagnachmittag leichter

BASF im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BASF. Die BASF-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 48,11 EUR.

Die BASF-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,7 Prozent auf 48,11 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der BASF-Aktie ging bis auf 47,70 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 48,02 EUR. Zuletzt wechselten 1.098.939 BASF-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 54,93 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.04.2024). 14,18 Prozent Plus fehlen der BASF-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 26.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 40,25 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BASF-Aktie 16,34 Prozent sinken.

Für BASF-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,40 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,31 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 53,00 EUR.

BASF ließ sich am 25.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,53 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,75 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 17,55 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 12,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,99 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte BASF am 26.07.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 30.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von BASF.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 3,65 EUR je Aktie in den BASF-Büchern.

