BASF Aktie News: BASF am Mittag mit grünen Vorzeichen

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von BASF. Die BASF-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 46,80 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die BASF-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 46,80 EUR nach oben. In der Spitze gewann die BASF-Aktie bis auf 46,92 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 46,11 EUR. Von der BASF-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 324.618 Stück gehandelt.

Am 04.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,93 EUR an. Gewinne von 17,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 05.08.2024 Kursverluste bis auf 40,18 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die BASF-Aktie mit einem Verlust von 14,16 Prozent wieder erreichen.

Für BASF-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,40 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,59 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der BASF-Aktie wird bei 49,20 EUR angegeben.

Am 26.07.2024 lud BASF zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Das EPS belief sich auf 0,48 EUR gegenüber 0,56 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 16,11 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 17,31 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 30.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte BASF möglicherweise am 20.02.2026 präsentieren.

In der BASF-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 3,36 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

