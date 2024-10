BASF Aktie News: BASF gewinnt am Donnerstagvormittag an Boden

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von BASF. Zuletzt konnte die Aktie von BASF zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 46,27 EUR.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 46,27 EUR zu. Im Tageshoch stieg die BASF-Aktie bis auf 46,28 EUR. Bei 46,11 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der BASF-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 28.839 Stück gehandelt.

Am 04.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,93 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,72 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.08.2024 bei 40,18 EUR. Abschläge von 13,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,59 EUR, nach 3,40 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 49,20 EUR je BASF-Aktie aus.

Am 26.07.2024 äußerte sich BASF zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,48 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,56 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,90 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 16,11 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 17,31 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte BASF am 30.10.2024 vorlegen. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte BASF möglicherweise am 20.02.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BASF einen Gewinn von 3,36 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

