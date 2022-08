BASF Aktie News: BASF zieht am Vormittag an

Aktien in diesem Artikel BASF 42,03 EUR

0,79% Charts

News

Analysen

Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:22 Uhr 1,2 Prozent auf 42,12 EUR. Die BASF-Aktie legte bis auf 42,17 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 42,08 EUR. Der Tagesumsatz der BASF-Aktie belief sich zuletzt auf 87.666 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.02.2022 bei 69,15 EUR. Gewinne von 39,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 39,33 EUR am 05.07.2022. Abschläge von 7,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 62,57 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BASF am 27.07.2022 vor. Es stand ein EPS von 2,37 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BASF noch ein Gewinn pro Aktie von 2,03 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 22.974,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BASF einen Umsatz von 19.753,00 EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.10.2022 erfolgen. Experten kalkulieren am 25.10.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von BASF.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass BASF ein EPS in Höhe von 6,42 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

BASF-Aktie letztlich schwächer: Chemieunfall im Mannheimer Hafen wurde durch Selbstentzündung eines Containers ausgelöst

Covestro-, BASF-Aktien & Co. unter Druck: Warnung vor Gas-Engpässen

Starke Zahlen, große Sorgen: Was von deutschen Unternehmen jetzt zu erwarten ist

Ausgewählte Hebelprodukte auf BASF Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF

Bildquellen: BASF SE