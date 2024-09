BASF Aktie News: BASF gewinnt am Mittwochvormittag an Fahrt

Notierung im Blick

Die Aktie von BASF gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von BASF legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 45,91 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,5 Prozent auf 45,91 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die BASF-Aktie bei 45,92 EUR. Bei 45,81 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der BASF-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 55.644 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.04.2024 bei 54,93 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 19,65 Prozent könnte die BASF-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,18 EUR. Dieser Wert wurde am 05.08.2024 erreicht. Abschläge von 12,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

BASF-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 3,40 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,33 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BASF-Aktie bei 50,10 EUR.

Am 26.07.2024 äußerte sich BASF zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,48 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,56 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BASF in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,90 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 16,11 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 17,31 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 30.10.2024 erwartet. BASF dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 22.10.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je BASF-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 3,47 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

Pluszeichen in Europa: STOXX 50 am Nachmittag in der Gewinnzone

Pluszeichen in Frankfurt: DAX letztendlich in der Gewinnzone

Montagshandel in Frankfurt: LUS-DAX notiert letztendlich im Plus