BASF Aktie News: BASF am Mittag im Minus

Das Papier von BASF gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:22 Uhr ging es um 1,5 Prozent auf 45,90 EUR abwärts. Der Kurs der BASF-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 45,87 EUR nach. Bei 46,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 855.185 BASF-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 10.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 69,15 EUR an. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 33,63 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 37,90 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,09 Prozent.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 59,04 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BASF am 27.07.2022. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,37 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 22.974,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BASF einen Umsatz von 19.753,00 EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.10.2022 erfolgen. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von BASF rechnen Experten am 23.02.2024.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass BASF ein EPS in Höhe von 6,62 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

