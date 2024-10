BASF Aktie News: BASF am Nachmittag im Aufwind

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von BASF zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von BASF konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 46,12 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von BASF zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 46,12 EUR. Zwischenzeitlich stieg die BASF-Aktie sogar auf 46,32 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 46,03 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 623.652 BASF-Aktien.

Am 04.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,93 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BASF-Aktie 19,10 Prozent zulegen. Am 05.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 40,18 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BASF-Aktie 12,89 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,59 EUR. Im Vorjahr hatte BASF 3,40 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 49,20 EUR.

Am 26.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,48 EUR, nach 0,56 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,90 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 16,11 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 17,31 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 30.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können BASF-Anleger Experten zufolge am 20.02.2026 werfen.

In der BASF-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 3,36 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

