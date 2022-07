BASF Aktie News: BASF am Nachmittag im Minus

Aktien in diesem Artikel BASF 42,20 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 26.07.2022 16:22:00 Uhr 2,5 Prozent auf 42,06 EUR. Bei 41,85 EUR markierte die BASF-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 43,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.925.668 BASF-Aktien den Besitzer.

Am 14.08.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 69,52 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 39,50 Prozent über dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 39,33 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BASF-Aktie derzeit noch 6,95 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 65,12 EUR für die BASF-Aktie aus.

Am 29.04.2022 äußerte sich BASF zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,70 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,00 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18,98 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 23.083,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 19.400,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte BASF am 27.07.2022 vorlegen. BASF dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 28.07.2023 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je BASF-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 6,11 EUR fest.

