BASF Aktie News: BASF am Vormittag mit Abschlägen

Die Aktie von BASF gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 44,84 EUR.

Das Papier von BASF gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:05 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 44,84 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die BASF-Aktie bei 44,76 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 44,85 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 32.360 BASF-Aktien.

Am 04.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,93 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,52 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 40,18 EUR am 05.08.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BASF-Aktie derzeit noch 10,39 Prozent Luft nach unten.

Nach 3,40 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,40 EUR je BASF-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 50,30 EUR je BASF-Aktie aus.

Am 26.07.2024 äußerte sich BASF zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,48 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,56 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat BASF 16,11 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 17,31 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte BASF am 30.10.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 22.10.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 3,49 EUR je Aktie in den BASF-Büchern.

