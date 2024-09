BASF Aktie News: BASF am Vormittag im Minusbereich

BASF im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von BASF. Die BASF-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 44,95 EUR nach.

Das Papier von BASF gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:07 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 44,95 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der BASF-Aktie ging bis auf 44,40 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 44,43 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BASF-Aktien beläuft sich auf 485.037 Stück.

Am 04.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 54,93 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,22 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.08.2024 bei 40,18 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BASF-Aktie 10,61 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,33 EUR, nach 3,40 EUR im Jahr 2023. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 50,10 EUR an.

Am 26.07.2024 lud BASF zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Das EPS wurde auf 0,48 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,56 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,90 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 16,11 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 17,31 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2024 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 22.10.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass BASF ein EPS in Höhe von 3,47 EUR in den Büchern stehen haben wird.

