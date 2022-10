BASF Aktie News: BASF am Mittag mit Verlusten

Aktien in diesem Artikel BASF 45,23 EUR

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 45,63 EUR. Das Tagestief markierte die BASF-Aktie bei 45,11 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 45,47 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 583.291 BASF-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 10.02.2022 auf bis zu 69,15 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 34,01 Prozent könnte die BASF-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.09.2022 bei 37,90 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,40 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BASF-Aktie bei 58,42 EUR.

BASF gewährte am 27.07.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,37 EUR, nach 1,56 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 16,80 Prozent auf 22.974,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 19.669,00 EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 24.02.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 23.02.2024 dürfte BASF die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

In der BASF-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 6,74 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

BASF-Aktie im Minus: BASF mit Gewinnrückgang wegen Einbrüchen im Upstream-Geschäft - Chef verteidigt Sparprogramm

Wintershall-Aktie: BASF-Mehrheitsbeteiligung Wintershall DEA verdient im dritten Quartal deutlich mehr

BASF-Aktie im Plus: Bernstein senkt Ziel für BASF - Einstufung unverändert

