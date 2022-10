BASF Aktie News: BASF tendiert am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

Aktien in diesem Artikel BASF 45,20 EUR

Um 04:22 Uhr rutschte die BASF-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 45,10 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die BASF-Aktie bis auf 44,89 EUR. Mit einem Wert von 45,47 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten BASF-Aktien beläuft sich auf 1.189.220 Stück.

Am 10.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 69,15 EUR an. Gewinne von 34,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 28.09.2022 auf bis zu 37,90 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BASF-Aktie 19,00 Prozent sinken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 58,42 EUR für die BASF-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BASF am 27.07.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,37 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BASF 1,56 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,80 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 22.974,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 19.669,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte BASF am 24.02.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 23.02.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BASF einen Gewinn von 6,74 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

