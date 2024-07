BASF Aktie News: BASF am Mittag tiefer

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von BASF gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die BASF-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 43,03 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,6 Prozent auf 43,03 EUR. Die BASF-Aktie gab in der Spitze bis auf 42,87 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 43,82 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 739.298 BASF-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (54,93 EUR) erklomm das Papier am 04.04.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,66 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 40,25 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BASF-Aktie derzeit noch 6,46 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 erhielten BASF-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,40 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,35 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der BASF-Aktie wird bei 50,30 EUR angegeben.

BASF ließ sich am 26.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,48 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BASF 0,56 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,90 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 17,31 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 16,11 Mrd. EUR.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte BASF am 30.10.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 30.07.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BASF-Aktie in Höhe von 3,44 EUR im Jahr 2024 aus.

