BASF Aktie News: BASF tendiert am Donnerstagnachmittag nordwärts

So entwickelt sich BASF

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BASF. Die BASF-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 45,62 EUR.

Das Papier von BASF konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 45,62 EUR. In der Spitze gewann die BASF-Aktie bis auf 45,92 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 45,27 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BASF-Aktien beläuft sich auf 813.988 Stück.

Am 04.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 54,93 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 20,42 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 40,18 EUR am 05.08.2024. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,93 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,40 EUR. Im Vorjahr hatte BASF 3,40 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 50,30 EUR.

BASF ließ sich am 26.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,48 EUR gegenüber 0,56 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BASF in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,90 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 16,11 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 17,31 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2024 veröffentlicht. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte BASF möglicherweise am 22.10.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 3,49 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

BASF-Aktie profitiert: Harbour Energy will Wintershall-Kauf Anfang September abschließen

Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 notiert im Plus

Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 verbucht Zuschläge