BASF Aktie News: BASF gibt am Donnerstagnachmittag ab

Aktien in diesem Artikel BASF 38,30 EUR

-4,24% Charts

News

Analysen

Die BASF-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:22 Uhr mit Abschlägen von 2,4 Prozent bei 38,47 EUR. In der Spitze büßte die BASF-Aktie bis auf 38,28 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 39,41 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 2.092.862 BASF-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 69,15 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.02.2022). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BASF-Aktie derzeit noch 44,37 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.09.2022 bei 37,90 EUR. Abschläge von 1,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BASF-Aktie bei 61,57 EUR.

BASF gewährte am 27.07.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,37 EUR, nach 2,03 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16,31 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 22.974,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 19.753,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte BASF am 26.10.2022 präsentieren. Experten kalkulieren am 25.10.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von BASF.

Experten gehen davon aus, dass BASF im Jahr 2022 6,55 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

BASF-Aktie auf Talfahrt: BASF entwickelt mit südkoreanischem Partner Systeme zur CO2-Abscheidung

Dividendensatz vs. Dividendenrendite - auf was Anleger achten sollten

BASF-Aktie im Fokus: Wie wirkt sich der drohende Gasmangel auf den Chemiekonzern aus?

Ausgewählte Hebelprodukte auf BASF Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF

Bildquellen: BASF SE