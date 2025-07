BASF Aktie News: BASF schiebt sich am Mittwochvormittag vor

BASF im Fokus

Die Aktie von BASF gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 44,35 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von BASF legte um 09:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 44,35 EUR. In der Spitze gewann die BASF-Aktie bis auf 44,56 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 44,07 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BASF-Aktien beläuft sich auf 161.448 Stück.

Am 06.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 55,06 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BASF-Aktie derzeit noch 24,15 Prozent Luft nach oben. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 37,40 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,67 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass BASF-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,29 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BASF 2,25 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 48,75 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BASF am 11.07.2025. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,09 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. BASF hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,77 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,11 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 22.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von BASF veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass BASF im Jahr 2025 2,83 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

Ausblick: BASF gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

BASF-Aktie vor Halbjahresbericht schwächer: Mit diesen Zahlen müssen Anleger rechnen

DAX 40-Titel BASF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BASF-Investment von vor einem Jahr abgeworfen